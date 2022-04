Atelier pratique”arrachage de jussie” – sensibilisation à l’environnement avec Pêche33 Saint-Germain-de-la-Rivière, 25 juin 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Atelier pratique”arrachage de jussie” – sensibilisation à l’environnement avec Pêche33 Office de Tourisme du Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-06-25 – 2022-06-25 Office de Tourisme du Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

EUR 5 La Jussie, ou Ludwigia de son vrai nom, est une espèce aquatique exotique à fleurs jaunes originaire d’Amérique du Sud et introduite en France en tant que plante ornementale. C’est une plante invasive qui colonise les milieux d’eau douce, une expansion qui entraîne la désoxygénation de l’eau et un déséquilibre important du milieu aquatique, menaçant la biodiversité aquatique et parfois même la reproduction de certaines espèces. La jussie pousse à partir d’un mètre cinquante, deux mètres, sous l’eau, elle retient la vase. Maxime, animateur nature de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde, nous expliquera comment effectuer un arrachage minutieux des tiges immergées de la plante et éviter la dispersion d’éventuelles boutures qui pourraient partir au fil de l’eau.

La Jussie, ou Ludwigia de son vrai nom, est une espèce aquatique exotique à fleurs jaunes originaire d’Amérique du Sud et introduite en France en tant que plante ornementale. C’est une plante invasive qui colonise les milieux d’eau douce, une expansion qui entraîne la désoxygénation de l’eau et un déséquilibre important du milieu aquatique, menaçant la biodiversité aquatique et parfois même la reproduction de certaines espèces. La jussie pousse à partir d’un mètre cinquante, deux mètres, sous l’eau, elle retient la vase. Maxime, animateur nature de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde, nous expliquera comment effectuer un arrachage minutieux des tiges immergées de la plante et éviter la dispersion d’éventuelles boutures qui pourraient partir au fil de l’eau.

+33 5 57 84 86 86

La Jussie, ou Ludwigia de son vrai nom, est une espèce aquatique exotique à fleurs jaunes originaire d’Amérique du Sud et introduite en France en tant que plante ornementale. C’est une plante invasive qui colonise les milieux d’eau douce, une expansion qui entraîne la désoxygénation de l’eau et un déséquilibre important du milieu aquatique, menaçant la biodiversité aquatique et parfois même la reproduction de certaines espèces. La jussie pousse à partir d’un mètre cinquante, deux mètres, sous l’eau, elle retient la vase. Maxime, animateur nature de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde, nous expliquera comment effectuer un arrachage minutieux des tiges immergées de la plante et éviter la dispersion d’éventuelles boutures qui pourraient partir au fil de l’eau.

otf

Office de Tourisme du Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-04-05 par