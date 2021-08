Atelier pratique : la pose de fenêtre La Condition Publique,Roubaix, 10 novembre 2021, Roubaix.

La pose de fenêtres (atelier pratique) ————————————– Parfaire l’isolation de son logement en remplaçant les anciennes fenêtres par des fenêtres plus performantes, c’est ce que cet atelier vous propose d’apprendre à réaliser. Maîtriser les bonnes pratiques et savoir poser une fenêtre tout en veillant à soigner les fixations et l’étanchéité à l’air et à l’eau, installer les poignées, le pare-tempête, assurer les finitions et la pose des joints : un professionnel vous l’apprend étape par étape. → Mercredi 10 novembre 2021 (atelier pratique) de 14h à 16h Lieu : La Condition Publique, salle Le Beau Repaire, 14 Place Faidherbe à Roubaix . ATTENTION : inscription préalable obligatoire directement auprès de la Condition Publique au 03 28 33 48 33 ou par mail [billetterie@laconditionpublique.com](mailto:billetterie@laconditionpublique.com)

