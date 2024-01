Atelier pratique « Gestion durable de la Haie » Salle Colindres Le Haillan, samedi 9 mars 2024.

Atelier pratique « Gestion durable de la Haie » Atelier pratique « Gestion durable des haies », samedi 9 mars de 10h à 12h30 à la salle Colindres Samedi 9 mars, 10h00 Salle Colindres Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:30:00+01:00

Samedi 9 mars de 10h à 12h30, particpez à l’atelier pratoque « Gestion durable des haies » en salle Colindres, avec le soutien de l’association Au Ras du Sol.

Venez échanger et recevoir des conseils sur l’utilité des haies, leur rôle écologique, sur la plantation d’essences locales et adaptées à une taille raisonnée.

Bonus Démonstration et chantier participatif !

Inscriptions 05 56 16 44 26 ou service.devdurable@ville-lehaillan.fr

Salle Colindres rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 16 44 26 »}, {« type »: « email », « value »: « service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}] [{« link »: « mailto:service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}]

jardinage Haillan