2022-05-12 18:00:00 – 2022-05-12 20:00:00

Montchevreuil Oise Montchevreuil Vous aimeriez utiliser des produits cosmétiques naturels et peu coûteux ?

Venez découvrir comment les fabriquer vous-même à Montchevreuil !

Cet atelier pratique gratuit vous permettra de connaître la composition idéale de vos produits du quotidien. Merci de réserver votre place du lundi au vendredi (fin des inscriptions 3 jours avant l'atelier)

Communauté de Communes des Sablons

Montchevreuil

