Atelier pratique : Entretenir ma maison en zero déchet (Réservation obligatoire) Le Verdon-sur-Mer, 14 janvier 2023, Le Verdon-sur-Mer . Atelier pratique : Entretenir ma maison en zero déchet (Réservation obligatoire) Maison de Grave Le Verdon-sur-Mer Gironde

2023-01-14 10:00:00 – 2023-01-14 12:00:00 Le Verdon-sur-Mer

Gironde EUR » Initiez vous à une démarche zéro déchet. En effet, en fabriquant vos propres produits (éponges,

nettoyants de surface, …) vous réduisez votre consommation de plastique et utilisez des éléments

