Atelier pratique de jardinage Jardin pédagogique Claeys Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier pratique de jardinage Jardin pédagogique Claeys, 17 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Atelier pratique de jardinage

Jardin pédagogique Claeys, le mardi 17 mai à 15:00

**Mardi 17 mai 2022 à 15h, l’association des jardiniers d’Ascq organise un atelier jardinage au jardin pédagogique Claeys (quartier d’Ascq) rue du Docteur Roux (face au 31) Parking Delesalle. Sur inscription.** **Le thème sera :** Plantations tomates, semis d’été et entretien de saison **Inscription et renseignements :** **Tél. :** 06 73 18 75 44 **Mail :** jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Mardi 17 mai 2022 à 15h, l'association des jardiniers d'Ascq organise un atelier jardinage au jardin pédagogique Claeys (quartier d'Ascq) rue du Docteur Roux (face au 31) Parking Delesalle.

