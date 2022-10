Atelier pratique de communication non violente Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs

Atelier pratique de communication non violente Les Hôpitaux-Neufs, 29 octobre 2022, Les Hôpitaux-Neufs. Atelier pratique de communication non violente

le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs

2022-10-29 13:30:00 – 2022-10-29 15:00:00 Les Hôpitaux-Neufs

Doubs EUR 0 0 Carine vous propose un espace de découverte et de pratique de la communication non violente en groupe. Il s’agit d’abord d’un travail introspectif à la découverte de soi. Venez rencontrer vos jugements, vos sentiments et vos besoins !

Public adulte – 3 à 6 personnes. Participation consciente. Sur inscription SVP. vertclair@mairiehopitauxneufs.fr +33 3 81 49 85 08 https://www.le-vert-clair.fr/ Les Hôpitaux-Neufs

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Autres Lieu Les Hôpitaux-Neufs Adresse le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs Ville Les Hôpitaux-Neufs lieuville Les Hôpitaux-Neufs Departement Doubs

Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hopitaux-neufs/

Atelier pratique de communication non violente Les Hôpitaux-Neufs 2022-10-29 was last modified: by Atelier pratique de communication non violente Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 29 octobre 2022 Doubs Le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs

Les Hôpitaux-Neufs Doubs