Atelier – Pratique artistique Musée municipal Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Atelier – Pratique artistique Musée municipal, 8 juin 2023, Pontarlier . Atelier – Pratique artistique 2 Place d’Arcon Musée municipal Pontarlier Doubs Musée municipal 2 Place d’Arcon

2023-06-08 – 2023-06-08

Musée municipal 2 Place d’Arcon

Pontarlier

Doubs EUR 0 0 À partir du buste de Toussaint Louverture, des estampes conservées dans les collections du Musée et de l’oeuvre de James Mastin au Château de Joux, l’artiste plasticien Bechar El Mahfoudi initie les adultes à la technique du modelage pour qu’ils sculptent leur propre uste du célèbre général. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 Musée municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Pontarlier Doubs Musée municipal 2 Place d'Arcon Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Musée municipal 2 Place d'Arcon Pontarlier

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Atelier – Pratique artistique Musée municipal 2023-06-08 was last modified: by Atelier – Pratique artistique Musée municipal Pontarlier 8 juin 2023 2 Place d'Arcon Musée municipal Pontarlier Doubs Doubs Musée Municipal Pontarlier

Pontarlier Doubs