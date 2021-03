Buzău Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău Buzău Atelier pratique: Acathiste orthodoxe en français Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău Buzău Catégorie d’évènement: Buzău

En vertu des valeurs promues par notre lycée, basées également sur les prémisses multilingues de l’Église chrétienne, les élèves de la classe terminale ont participé à un cours de pratique liturgique proposé par leur professeur de FLE, le Rév. Père Cristian Dima. Le vendredi étant dédié, dans le rite orthodoxe, à la Sainte Croix, la classe a choisi de célébrer la Journée Internationale de la Francophonie la veille, en mettant en valeur la culture organisationnelle de notre établissement, et de chanter „l’Acathiste à la Sainte et Vivifiante Croix”. À la fin du service, le professeur a révélé l’importance de la francophonie pour les 75 États membres de l’organisation, ainsi que la contribution des valeurs et de la langue françaises au développement de l’éducation et de la culture roumaines, au fil du temps. Multilingues et ouvertes, promotrices des valeurs conjonctives européennes et chrétiennes, les écoles de l’Église Orthodoxe Roumaine célèbrent la francophonie de manière unique. Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău Buzău Buzău

