La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur du territoire parisien pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville. Elle contribue à montrer comment l’animal peut être intégré en ville. Nous vous invitons à visiter la petite ferme durant ce mois pour un atelier pratique : Le rallye de la ferme Mercredi 17 mai de 14h à 17h -Atelier sur le bien-être animal [En libre et en continu]. Qui mange quoi? Mercredi 14 juin de 14h à 17h – Atelier sur le bien-être animal [En libre et en continu]. Parc Suzanne Lenglen 2 rue Louis Armand 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/parc-omnisport-suzanne-lenglen-2544

