Loire-Atlantique àtre en présence d’un animal de compagnie contribue à l’éveil des enfants en les rendant plus sociables et plus communiquants.

Education et surveillance sont donc devenues deux outils indispensables pour préserver l’harmonie de cette relation Homme-Animal. Sur deux ateliers d’1 heure, un animateur se propose d’éduquer les enfants à la connaissance de leur chien et au risque d’accident par morsure.

Destinés aux 4-10 ans, ceux-ci vont être sensibilisés à la connaissance de leur animal de compagnie et à l'apprentissage des gestes adéquats à adopter en présence de leur animal préféré.

