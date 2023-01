Atelier Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver Benfeld Benfeld Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Atelier Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver Benfeld, 22 février 2023, Benfeld . Atelier Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver 3 rue du Château Benfeld Bas-Rhin

2023-02-22 10:00:00 – 2023-02-22 11:30:00 Benfeld

Bas-Rhin Léonie KOELSCH est une illustratrice née en 1993 dans une petite ville de Bourgogne. Après des études de design graphique à Strasbourg et à Valence, elle se tourne vers l’illustration didactique et obtient un diplôme à la HEAR en 2018. elle aime créer des images à l’atmosphère graphique colorée, qui mêlent peinture et papier découpé. Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous Enfants de 5 à 10 ans +33 3 88 74 46 39 Benfeld

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse 3 rue du Château Benfeld Bas-Rhin Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Atelier Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver Benfeld 2023-02-22 was last modified: by Atelier Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver Benfeld Benfeld 22 février 2023 3 rue du Château Benfeld Bas-Rhin Bas-Rhin Benfeld

Benfeld Bas-Rhin