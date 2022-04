ATELIER – Pourquoi et comment partir à la conquête de la vidéo ? En ligne

ATELIER – Pourquoi et comment partir à la conquête de la vidéo ? En ligne, 12 avril 2022, . ATELIER – Pourquoi et comment partir à la conquête de la vidéo ?

En ligne, le mardi 12 avril à 10:00

Tu aimerais utiliser la vidéo pour tes projets, ta stratégie marketing ou autre et tu t’es sûrement déjà demandé comment te lancer ? Cet atelier te propose justement un éclairage sur les bonnes pratiques à adopter et sur l’importance du marketing vidéo pour une marque. Nicolas Lemaire, dirigeant de l’agence Ikonossa spécialisée dans la vidéo et le motion design te donnera ses conseils et astuces pour démarrer en toute autonomie et booster ta croissance à l’aide de la vidéo. INSCRIPTION OBLIGATOIRE (gratuite)

Inscription gratuite et obligatoire

Conseils et astuces pour démarrer en toute autonomie dans la vidéo et booster votre croissance grâce à ce média. En ligne France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:00:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//