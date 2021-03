Lherm Mairie de Lherm Lherm Atelier pour tout savoir sur le permis de conduire Mairie de Lherm Lherm Catégorie d’évènement: Lherm

Mairie de Lherm, le mercredi 31 mars à 14:00

Passer le permis de conduire, un projet important pour accéder à la liberté mais aussi pour décrocher un emploi. Mais quelles sont les différentes méthodes d’apprentissage, combien ça coûte, à quelles aides j’ai droit? Le mercredi 31 mars de 14h à 17h, l’association Wimoov répond à toutes vos questions à la Mairie du Lherm salle du Conseil Municipal (2 av de Gascogne 31600 Lherm). Inscription obligatoire au 07 84 57 40 20 ou par mail [natacha.recordon@wimoov.org](mailto:natacha.recordon@wimoov.org)

gratuit

2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T17:00:00

