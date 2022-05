Atelier pour spectateurs : l’imaginaire de la danse Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier pour spectateurs : l’imaginaire de la danse Médiathèque Hélène Berr, 3 juin 2022, Paris. Le vendredi 03 juin 2022

de 17h30 à 19h00

. gratuit

Un atelier interactif dans le cadre du festival JUNE EVENTS, organisé par l’Atelier de Paris Carolyn Carlson / Centre de développement chorégraphique national Comment l’imaginaire s’active avant de regarder une pièce de danse ? Comment nos attentes changent nos modes de perception d’une œuvre chorégraphique ? Quel serait un possible échauffement pour un spectateur ? Accompagnés par un médiateur de l’Atelier de Paris / CDCN et à travers des jeux, des lectures, des vidéo, les participants à cette rencontre seront accompagnés à la découverte de la puissance de l’imaginaire des œuvres présentées durant le festival, ainsi que des outils déjà en leur possession pour regarder, ressentir et bien sûr profiter d’un spectacle de danse. Les outils travaillés pourront ensuite être mis à l’œuvre lors du festival JUNE EVENTS qui aura lieu du 30 mai au 18 juin à l’Atelier de Paris / CDCN Les participant à l’atelier pourront bénéficier d’un tarif préférentiel pour les spectacles de leur choix durant le festival. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Léa Mercier Photo illustrant l’événement June events de l’Atelier de Paris Carolyn Carlson

