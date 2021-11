Atelier pour seniors: La banque en ligne, c’est facile ! Cité Seniors, 2 décembre 2021, Genève.

Cité Seniors, le jeudi 2 décembre à 14:00

BCGE Netbanking est une solution de banque sur Internet. Découverte de cette plateforme, sûre et simple, pour effectuer ses paiements et consulter ses comptes et dépôts, dans le monde entier, 24h/24, 7j/7 Avec **Kevin Nicod**, responsable d’applications digitales, banque en ligne, Banque Cantonale de Genève (BCGE) et **Patrick Nicolet**, responsable de l’agence des Pâquis, Banque Cantonale de Genève (BCGE). Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

Venez découvrir comment faire ses paiements et consulter son compte sur BCGE Netbanking

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève



