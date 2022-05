Atelier pour les tout-petits (18 mois – 4 ans)

Atelier pour les tout-petits (18 mois – 4 ans)

2022-06-18 11:15:00 – 2022-06-18 12:00:00 Un moment de création pour les tout-petits et leurs parents ! Cet atelier permet d’aborder, en lien avec les œuvres du musée, les notions de gestualité, de plein, de vide et de lignes. Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.

Pour les enfants accompagnés d’un adulte (un seul adulte par enfant)

Adulte : plein tarif 6€, tarif réduit 4€ / Enfant : gratuit. Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

