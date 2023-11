ATELIER POUR LES PARENTS : Accueillir au quotidien les émotions des jeunes enfants et celles des parents Bibliothèque Georges Brassens Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur

Sur inscription, pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans.

Avec GENOVEVA DESPLAS, animatrice à l’École des Parents et des Éducateurs.

Genoveva Desplas accompagne les parents et les éducateurs et éducatrices qui souhaitent fortifier leurs relations avec les enfants et les adolescents, à l’aide des apports scientifiques et des études fondées sur la PNL (Programmation Neurolinguistique), sur la Psychologie Positive et les Neurosciences. Elle est guide parentale, formatrice et animatrice d’ateliers Faber & Mazlish.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

