Saint-Quentin Aisne Sur le thème « tous pareils ! » : information et débat autour de toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination, ou de violence à l’encontre d’autrui ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou supposée, ou de leur identité de genre. Prochain atelier mardi 22 mars sur le thème « les clés pour ouvrir ton avenir ». Limités à 16 participants. Sur le thème « tous pareils ! » : information et débat autour de toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination, ou de violence à l’encontre d’autrui ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou supposée, ou de leur identité de genre. Prochain atelier mardi 22 mars sur le thème « les clés pour ouvrir ton avenir ». Limités à 16 participants. +33 3 23 06 90 40 Sur le thème « tous pareils ! » : information et débat autour de toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination, ou de violence à l’encontre d’autrui ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou supposée, ou de leur identité de genre. Prochain atelier mardi 22 mars sur le thème « les clés pour ouvrir ton avenir ». Limités à 16 participants. UNSPLASH

