Selon la météo, il sera proposé un atelier dessin dans le jardin ou une promenade pédagogique privilégiant un regard artistique sur le parc et sur la beauté des lieux. L’atelier est limité à 15 personnes. Les parents peuvent rester avec leurs enfants. Réservation possible par mail [chateaudutroncq@gmail.com](mailto:chateaudutroncq@gmail.com) ou sur place en fonction des places disponibles.

Atelier à 16h – Entrée du parc par le portillon devant l’église

