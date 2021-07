Lugny Château de Lugny Lugny, Saône-et-Loire Atelier pour les enfants “Maquette de village” Château de Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Atelier pour les enfants “Maquette de village” Château de Lugny, 19 septembre 2021, Lugny. Atelier pour les enfants “Maquette de village”

Château de Lugny, le dimanche 19 septembre à 10:30

Dans le jardin du château de Lugny, les enfants pourront se mettre dans la peau de jeunes architectes ! Grâce aux différents éléments de la maquette de village, ils pourront créer une nouvelle ville, reconstruire Lugny ou imaginer la ville de demain. En extérieur – En continu entre 10h30 et 12h00

Entrée libre

Quand les enfants deviennent architectes… Château de Lugny 46, rue du Château 71260 Lugny Lugny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Château de Lugny Adresse 46, rue du Château 71260 Lugny Ville Lugny lieuville Château de Lugny Lugny