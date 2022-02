Atelier pour les enfants autour des animaux Plouisy, 17 février 2022, Plouisy.

Atelier pour les enfants autour des animaux Les Chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol Plouisy

2022-02-17 – 2022-02-17 Les Chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol

Plouisy Côtes d’Armor Plouisy

Au sein de notre ferme pédagogique, éducative et ludique, nous proposons un atelier pour les enfants de 5 à 11 ans autour des animaux domestiques et de la ferme pour passer un moment privilégié auprès des animaux dans un cadre agréable et verdoyant.

lescheminsderunaskol@gmail.com +33 2 96 37 51 39

Au sein de notre ferme pédagogique, éducative et ludique, nous proposons un atelier pour les enfants de 5 à 11 ans autour des animaux domestiques et de la ferme pour passer un moment privilégié auprès des animaux dans un cadre agréable et verdoyant.

Les Chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol Plouisy

dernière mise à jour : 2022-02-10 par