Atelier pour les 4 à 7 ans autour de l’exposition « Mon beau sapin » par Pauline Kalioujny Loudun, 23 décembre 2022, Loudun Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun.

Atelier pour les 4 à 7 ans autour de l’exposition « Mon beau sapin » par Pauline Kalioujny

2022-12-23 15:30:00 – 2022-12-23

EUR 2 C’est dans le cadre prestigieux de la Collégiale de Loudun, que la plasticienne et auteure-illustratrice d’albums Pauline KALIOUJNY, a choisi d’exposer pour la première fois les planches originales de son album MON BEAU SAPIN, ainsi que des œuvres autour du thème du lien de l’Homme à la Nature. Un ensemble d’une trentaine d’images gravées et dessinées vous convient à une promenade mystique dans une Nature sacrée et célébrée. Plusieurs œuvres réalisées avec les élèves du Pays Loudunais compléteront cette exposition.

Une exposition qui réinvente la magie de Noël, et qui ne manquera pas de réunir petits et grands dans un même enchantement !

Atelier « Créer et décorer son propre sapin de manière artistique »

+33 5 49 98 62 00 Mairie

Service Culture Loudun

