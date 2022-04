Atelier : Pour la St Stanislas change ton mot de passe Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Atelier : Pour la St Stanislas change ton mot de passe Mourenx, 11 avril 2022, Mourenx.
Cyberbase 2 avenue Charles Moureu

2022-04-11 10:00:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Les conséquences d’un piratage peuvent aller du simplement « gênant » au « catastrophique ». La base pour limiter les risques ? De bons mots de passe ! Venez profiter de la St Stanislas pour vous construire un mot de passe sécurisé et… mémorisable ! Les conséquences d’un piratage peuvent aller du simplement « gênant » au « catastrophique ». La base pour limiter les risques ? De bons mots de passe ! Venez profiter de la St Stanislas pour vous construire un mot de passe sécurisé et… mémorisable ! +33 5 59 80 58 84 Les conséquences d’un piratage peuvent aller du simplement « gênant » au « catastrophique ». La base pour limiter les risques ? De bons mots de passe ! Venez profiter de la St Stanislas pour vous construire un mot de passe sécurisé et… mémorisable ! MIX

