Bouches-du-Rhône Pars à la découverte des traditions du carnaval en Allemagne et partage avec nous cet après-midi festif autour du carnaval. Cela nous ferait plaisir que tu viennes déguisé !



Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec mobiklasse.de. Un carnaval franco-allemand pour les enfants. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

