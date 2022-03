Atelier pour enfants – Toujours dans les nuages Obernai, 12 avril 2022, Obernai.

Atelier pour enfants – Toujours dans les nuages Obernai

2022-04-12 – 2022-04-12

Obernai Bas-Rhin

EUR Dans le roman « Toujours dans les nuages », le narrateur évoque son enfance et particulièrement le plaisir qu’il avait de s’imaginer indien, de jouer à être un Indien : se peindre le visage, courir torse nu, se fabriquer et porter un plastron de roseau et chercher de jolies plumes. Mais ses courses effrénées de rêveur se terminaient souvent par des blessures et des pansements et des reproches de sa maman. Pourtant son papy prenait son parti, le conseillait, lui apprenait à prendre le temps d’observer, de sentir, de s’enraciner et il l’aida ainsi à grandir.

L’auteur Gilles Gatoux fera découvrir son récit et partagera sa passion de l’écriture avec les enfants dans un atelier où se mêleront écriture et initiation à l’aquarelle, avant de proposer une lecture musicale de son récit poétique accompagné du guitariste Jérémy Lorentz.

Les parents seront cordialement invités à assister à la lecture finale !

Gratuit – Réservation obligatoire, en raison du nombre de places limité

Enfants de 8 à 10 ans.

Durée : 2h d’atelier + 30 min. de lecture env.

Accès handicapé

Atelier pour les enfants avec l’auteur Gilles Gatoux, où se mêleront écriture et initiation à l’aquarelle, puis une lecture musicale accompagnée du guitariste Jérémy Lorentz.

