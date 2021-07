Bonnemazon Bonnemazon Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Atelier pour enfants : T’as pigé ?!? Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Atelier pour enfants : T’as pigé ?!? Bonnemazon, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Bonnemazon. Atelier pour enfants : T’as pigé ?!? 2021-07-28 14:30:00 – 2021-07-28 16:30:00 à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Informations pratiques :

Réservation obligatoire : 05 31 74 39 50 – abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Durée des ateliers : 1h30 environ

Tarif : 2€/enfants – forfait famille (2adultes et 2 enfants) à 12€ Cordes à nœuds, piges et astuces ! Observez, mesurez, tracez un rectangle ou un cercle à l’aide des outils à disposition sur un chantier au Moyen-Age. Vous repartirez en ayant tout pigé sur les mesures médiévales. Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. Informations pratiques :

Tarif : 2€/enfants – forfait famille (2adultes et 2 enfants) à 12€ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

