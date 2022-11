Atelier pour enfants spécial Noël Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier pour enfants spécial Noël Bergerac, 21 décembre 2022, Bergerac. Atelier pour enfants spécial Noël

10 Rue de l’Ancien Pont Musée du Tabac Bergerac Dordogne Musée du Tabac 10 Rue de l’Ancien Pont

2022-12-21 14:30:00 – 2022-12-21 16:30:00

Musée du Tabac 10 Rue de l’Ancien Pont

Bergerac

Dordogne Qui dit Noël, dit cadeaux… Qui dit cadeaux, dit ?… Papier cadeau, bien sûr ! Alors pour l’atelier des artistes en herbe du mois de décembre, le musée propose de venir créer son propre papier d’emballage festif. Et quoi de mieux, pour s’inspirer, que la magnifique œuvre de Coline Gaulot : la tapisserie Mille-fleurs du désir toujours ? Un atelier qui va en emballer plus d’un Gratuit, sur réservation, à partir de 6 ans. Qui dit Noël, dit cadeaux… Qui dit cadeaux, dit ?… Papier cadeau, bien sûr ! Alors pour l’atelier des artistes en herbe du mois de décembre, le musée propose de venir créer son propre papier d’emballage festif. Et quoi de mieux, pour s’inspirer, que la magnifique œuvre de Coline Gaulot : la tapisserie Mille-fleurs du désir toujours ? Un atelier qui va en emballer plus d’un Gratuit, sur réservation, à partir de 6 ans. ©Musée du Tabac

Musée du Tabac 10 Rue de l’Ancien Pont Bergerac

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Dordogne Musée du Tabac 10 Rue de l'Ancien Pont Ville Bergerac lieuville Musée du Tabac 10 Rue de l'Ancien Pont Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Atelier pour enfants spécial Noël Bergerac 2022-12-21 was last modified: by Atelier pour enfants spécial Noël Bergerac Bergerac 21 décembre 2022 10 Rue de l'Ancien Pont Musée du Tabac Bergerac Dordogne Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne