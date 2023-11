Atelier pour enfants par l’artiste Arnaud Dezoteux Fondation Pernod Ricard Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 15h30 à 17h30

.Public enfants adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit

Atelier gratuit sur réservation.

Informations et réservations :

info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Le Guest Program de la Fondation Pernod Ricard est un espace de programmation ouvert et flexible, en continuité des activités de la Fondation et sa Librairie. En partenariat avec des artistes, et à l’occasion des vacances scolaires, la Fondation développe des ateliers d’expression plastique à destination des enfants.

En partant de sa propre pratique et de celle de plusieurs artistes contemporains (notamment Lily Van der Stokker, Michel Blazy, Gelitin), Arnaud Dezoteux interviendra par le dessin et la peinture sur des vues imprimées de l’espace d’exposition de la Fondation et du café Mirette. L’atelier proposera d’appréhender la gouache comme un pouvoir pour modifier la réalité et nous plonger dans une dimension onirique ou inquiétante.

Les enfants peignent sur les vues d’architecture après avoir pris connaissance du synopsis suivant :

« Après qu’une maxi-tempête, couplée d’un tremblement de terre de magnitude 7.2, se soit abattue sur la ville de Paris, les locaux de la Fondation Pernod Ricard se retrouvent sans dessus-dessous. Dans la café Mirette, l’effondrement du plafond a engendré l’apparition écrasante des machines de fitness situées normalement au premier étage. On voit un rameur encastré dans la bibliothèque, ou encore un tapis roulant planté sur le comptoir de bar jaune et marron. Tout autour, les murs se fissurent et laissent apparaître le réseau électrique à haute tension du bâtiment. Il pleut, il gronde dans le café ! Les câbles électriques trempent bientôt dans des flaques gigantesques et risquent de causer des électrocutions. Des nuisibles (comme des rats, des punaises de lit ou des bergers australiens revenus à l’état sauvage) se baignent, s’électrocutent, se restaurent, se cultivent, peignent peut-être. Des tâches nacrées ornent aussi les murs et se mêlent aux repas et spiritueux oubliés avant la tempête. Un peu plus loin, les ravages causés par le tremblement n’ont pas épargné la verrière de la galerie. Après s’être fait secouer comme dans une boule à neige, un wagon de TER s’est retrouvé propulsé en pleine exposition. Il triomphe au milieu des bris de verre, des oeuvres d’art, des gestes curatoriaux, mais aussi des vestiges provenant du chantier interminable de la rue Amsterdam ». Arnaud Dezoteux

L’atelier est divisé en deux parties :

Dans un premier temps Arnaud Dezoteux présente au groupe quelques oeuvres qui ont en commun de modifier et de malmener avec humour l’espace d’exposition. Puis, les enfants peignent directement à la gouache sur des impressions de l’espace du café et de la galerie. L’atelier sera ponctué d’un petit goûter.

Fondation Pernod Ricard 1 cours Paul Ricard 75008 Paris

Contact : https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/evenement/atelier-pour-enfants-par-lartiste-arnaud-dezoteux

Invasions (c) Arnaud Dezoteux Invasions (c) Arnaud Dezoteux