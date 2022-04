Atelier pour enfants “Motte-Bossut : usine graphique” Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier pour enfants “Motte-Bossut : usine graphique” Archives Nationales du Monde du Travail, 27 avril 2022, Roubaix. Atelier pour enfants “Motte-Bossut : usine graphique”

du mercredi 27 avril au samedi 7 mai à Archives Nationales du Monde du Travail

Les enfants sont invités à écouter l’histoire de Louis Motte-Bossut et de sa filature, à toucher des matières liées au textile et à réaliser leur “Boît’Usine” : un ensemble de briques colorées destinées à redonner des couleurs à l’usine !

Gratuit, sur inscription

Un atelier gratuit pour les 6 à 12 ans Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives Nationales du Monde du Travail Adresse 78 boulevard du Général Leclerc Ville Roubaix lieuville Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Departement Nord

Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Atelier pour enfants “Motte-Bossut : usine graphique” Archives Nationales du Monde du Travail 2022-04-27 was last modified: by Atelier pour enfants “Motte-Bossut : usine graphique” Archives Nationales du Monde du Travail Archives Nationales du Monde du Travail 27 avril 2022 Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix roubaix

Roubaix Nord