Atelier pour enfants – Les oiseaux des Alpilles

Atelier pour enfants – Les oiseaux des Alpilles, 7 mai 2022

2022-05-07 – 2022-05-07 Les enfants découvrent à partir de l’exposition et d’un jeu de dominos, les 13 espèces d’oiseaux du programme LIFE des Alpilles, leur écologie, les menaces et les actions à mener pour préserver leurs habitats. Tous repartent avec un petit nichoir en bois qu’ils auront pu peindre au préalable.



