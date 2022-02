Atelier pour enfants : Les couleurs dans l’Abbaye Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Atelier pour enfants : Les couleurs dans l’Abbaye Bonnemazon, 13 avril 2022, Bonnemazon. Atelier pour enfants : Les couleurs dans l’Abbaye à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:30:00 à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon Informations pratiques :

Réservation obligatoire : 05 31 74 39 50 – abbaye.escaladieu@ha-py.fr.

Durée de l’atelier : 1h30 environ.

Tarif : 2€/enfant. Attention, la couleur débarque chez les moines blancs ! A toi de retrouver les œufs et de les décorer de mille couleurs. Pensez à amener vos tabliers et vos paniers !

