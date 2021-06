Brunoy Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy, Essonne Atelier pour enfants « La forme des émotions » Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Atelier pour enfants « La forme des émotions » Musée Robert Dubois-Corneau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Brunoy. Atelier pour enfants « La forme des émotions »

Musée Robert Dubois-Corneau, le dimanche 4 juillet à 14:00

Dans son camion installé provisoirement dans le jardin du musée, le Centre Pompidou propose aux enfants de créer un objet représentatif des émotions en utilisant les outils des designers. Durée : environ 1h. La Fabrique mobile – les ateliers itinérants du Centre Pompidou Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Robert Dubois-Corneau Adresse 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Ville Brunoy lieuville Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy