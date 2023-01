Atelier pour enfants « Images doubles & anamorphoses » Institut Giacometti Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier pour enfants « Images doubles & anamorphoses » Institut Giacometti, 28 février 2023, Paris. Du mardi 28 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 17h00

. payant

Un nouvel atelier créatif pour les 6-12 ans autour de l’exposition « Giacometti / Dalí » ! Découvrez les techniques permettant de dessiner des anamorphoses : des images déformées, à regarder depuis un point de vue précis ou grâce à un miroir spécial… Essayez aussi de créer une image-double, où deux choses différentes peuvent être vues. Inclut un accès gratuit à l’exposition « Alberto Giacometti / Salvador Dalí. Jardins de rêves » pour l’enfant et ses parents ainsi que l’ensemble du matériel créatif. La présence des parents n’est pas requise durant l’atelier. Institut Giacometti 5-9 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Contact : https://www.fondation-giacometti.fr https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://bit.ly/giacomettiatelierimages

Aurélie Cenno

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut Giacometti Adresse 5-9 rue Victor Schoelcher Ville Paris lieuville Institut Giacometti Paris Departement Paris

Institut Giacometti Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier pour enfants « Images doubles & anamorphoses » Institut Giacometti 2023-02-28 was last modified: by Atelier pour enfants « Images doubles & anamorphoses » Institut Giacometti Institut Giacometti 28 février 2023 Institut Giacometti Paris Paris

Paris Paris