Atelier pour enfants : George Sand et Maurice, une passion pour la Nature Nohant-Vic Catégories d’Évènement: Indre

Nohant-Vic

Atelier pour enfants : George Sand et Maurice, une passion pour la Nature, 20 avril 2023, Nohant-Vic . Atelier pour enfants : George Sand et Maurice, une passion pour la Nature Place Sainte Anne Nohant-Vic Indre

2023-04-20 – 2023-04-20 Nohant-Vic

Indre Visite de la maison de George Sand et découverte de l’atelier de Maurice Sand, suivie d’un atelier de pratique artistique. A partir de 6 ans. Atelier à faire en famille. OTLC – CC

Nohant-Vic

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Nohant-Vic Autres Lieu Nohant-Vic Adresse Place Sainte Anne Nohant-Vic Indre Ville Nohant-Vic lieuville Nohant-Vic Departement Indre

Nohant-Vic Nohant-Vic Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nohant-vic/

Atelier pour enfants : George Sand et Maurice, une passion pour la Nature 2023-04-20 was last modified: by Atelier pour enfants : George Sand et Maurice, une passion pour la Nature Nohant-Vic 20 avril 2023 Indre Nohant-Vic Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Nohant-Vic Indre