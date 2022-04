Atelier pour enfants du Musée Urgonia – Tous archéologues

Atelier pour enfants du Musée Urgonia – Tous archéologues, 21 avril 2022, . Atelier pour enfants du Musée Urgonia – Tous archéologues

2022-04-21 – 2022-04-21 Atelier Tous archéologues. Durée 1h30.

Après une présentation du métier d’archéologue et des techniques de fouilles, les enfants dégageront eux-mêmes des vestiges avant de les étudier. Atelier pour enfants du Musée Urgonia. Atelier Tous archéologues. Durée 1h30.

Après une présentation du métier d’archéologue et des techniques de fouilles, les enfants dégageront eux-mêmes des vestiges avant de les étudier. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville