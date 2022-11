Atelier pour enfants : création de Noël en papier

Atelier pour enfants : création de Noël en papier, 14 décembre 2022, . Atelier pour enfants : création de Noël en papier



2022-12-14 – 2022-12-14 Aidé par Lezcano Menoni Natalia, les participants réaliseront une création de Noël en papier. A partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions à partir du 5 décembre auprès du Service Festivités et Vie Associative. Aidé par Lezcano Menoni Natalia, les participants réaliseront une création de Noël en papier. A partir de 6 ans dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville