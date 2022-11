Atelier pour enfants avec Aiguille sur Roche Cousance Cousance Catégories d’évènement: Cousance

Jura

Atelier pour enfants avec Aiguille sur Roche Cousance, 28 décembre 2022, Cousance. Atelier pour enfants avec Aiguille sur Roche

88 Grande Rue Atelier Tilleli Cousance Jura Atelier Tilleli 88 Grande Rue

2022-12-28 09:00:00 – 2022-12-28 12:00:00

Atelier Tilleli 88 Grande Rue

Cousance

Jura Cousance EUR 35 +33 3 84 86 05 84 Atelier Tilleli 88 Grande Rue Cousance

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cousance, Jura Autres Lieu Cousance Adresse Cousance Jura Atelier Tilleli 88 Grande Rue Ville Cousance lieuville Atelier Tilleli 88 Grande Rue Cousance Departement Jura

Cousance Cousance Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cousance/

Atelier pour enfants avec Aiguille sur Roche Cousance 2022-12-28 was last modified: by Atelier pour enfants avec Aiguille sur Roche Cousance Cousance 28 décembre 2022 88 Grande Rue Atelier Tilleli Cousance Jura Cousance Jura

Cousance Jura