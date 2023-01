Atelier pour enfant : peinture, expressionnisme abstrait Ouistreham Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : peinture, expressionnisme abstrait Ouistreham, 23 février 2023, Ouistreham . Atelier pour enfant : peinture, expressionnisme abstrait Bureau d’information touristique Esplanade Lofi Ouistreham Calvados Esplanade Lofi Bureau d’information touristique

2023-02-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-23 17:00:00 17:00:00

Esplanade Lofi Bureau d’information touristique

Ouistreham

Calvados Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier de peinture, expressionnisme abstrait sur le thème des œuvres de l’artiste graffeur John Perello, pour les enfants à partir de 5ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella.

Les jeunes artistes pourront créer des peintures sur de petits formats pour offrir à leurs proches. Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier de peinture, expressionnisme abstrait sur le thème des œuvres de l’artiste graffeur John Perello, pour les enfants à partir de 5ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella.

Les jeunes artistes pourront créer des peintures sur de petits formats pour offrir à leurs proches. Esplanade Lofi Bureau d’information touristique Ouistreham

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Esplanade Lofi Bureau d'information touristique Ville Ouistreham lieuville Esplanade Lofi Bureau d'information touristique Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Atelier pour enfant : peinture, expressionnisme abstrait Ouistreham 2023-02-23 was last modified: by Atelier pour enfant : peinture, expressionnisme abstrait Ouistreham Ouistreham 23 février 2023 Bureau d'information touristique Esplanade Lofi Ouistreham Calvados Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados