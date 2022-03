Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Pâques Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Pâques Ouistreham, 20 avril 2022, Ouistreham. Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Pâques Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham

2022-04-20 15:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

Ouistreham Calvados Ouistreham Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème de Pâques pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Les artistes en herbe pourront s’adonner au modelage avec de la terre glaise, sur le thème des chocolats de Pâques et créer de leurs mains des poules, lapins ou encore poissons tout droit sortis de leur imagination. Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham

