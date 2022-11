Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël Ouistreham, 29 décembre 2022, Ouistreham. Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël

Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Esplanade Lofi Ouistreham Calvados Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

2022-12-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-29 17:00:00 17:00:00

Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

Ouistreham

Calvados Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème de Noël pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les jeunes artistes pourront s’adonner au modelage et créer de leurs mains un bonhomme de neige. Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier sur le thème de Noël pour les enfants à partir de 5 ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham.

Les jeunes artistes pourront s’adonner au modelage et créer de leurs mains un bonhomme de neige. ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ville Ouistreham lieuville Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël Ouistreham 2022-12-29 was last modified: by Atelier pour enfant : modelage sur le thème de Noël Ouistreham Ouistreham 29 décembre 2022 Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Esplanade Lofi Ouistreham Calvados Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados