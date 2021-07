Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Atelier pour enfant : gravure et création d’estampes Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : gravure et création d’estampes Ouistreham, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Ouistreham. Atelier pour enfant : gravure et création d’estampes 2021-07-20 10:00:00 – 2021-07-20 12:00:00 Esplanade Lofi Bureau d’Information Touristique de Ouistreham

Ouistreham Calvados Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier pour les enfants à partir de 5 ans au bureau d’information touristique de Ouistreham. Les jeunes artistes pourront s’adonner à la gravure et apprendre des techniques pour réaliser des graphismes et motifs inspirés de la mer. Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier pour les enfants à partir de 5 ans au bureau… Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier pour les enfants à partir de 5 ans au bureau d’information touristique de Ouistreham. Les jeunes artistes pourront s’adonner à la gravure et apprendre des techniques pour réaliser des graphismes et motifs inspirés de la mer. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Étiquettes évènement : Autres Lieu Ouistreham Adresse Esplanade Lofi Bureau d'Information Touristique de Ouistreham Ville Ouistreham