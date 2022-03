Atelier pour enfant : aquarelle et techniques mixtes Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Atelier pour enfant : aquarelle et techniques mixtes Ouistreham, 29 avril 2022, Ouistreham. Esplanade Lofi Bureau d'information touristique

2022-04-29 15:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Ouistreham Calvados Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier d’aquarelle et techniques mixtes sur le thème du printemps (superposition : pastel gras, aquarelle et encre sur papier) pour les enfants à partir de 5ans, au bureau d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella.

Les jeunes artistes pourront créer des aquarelles sur de petits formats pour offrir à leurs proches. Esplanade Lofi Bureau d’information touristique Ouistreham

