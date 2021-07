Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Atelier pour enfant : aquarelle et techniques mixtes Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Atelier pour enfant : aquarelle et techniques mixtes Ouistreham, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Ouistreham. Atelier pour enfant : aquarelle et techniques mixtes 2021-07-22 14:00:00 – 2021-07-22 16:00:00 Centre Socio-Culturel 11 Rue des Arts

Ouistreham Calvados Ouistreham Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur propose un atelier d’aquarelle et techniques mixtes (superposition : pastel gras, aquarelle et encre sur papier) pour les enfants à partir de 5ans, au centre socio-culturel de Ouistreham Riva-Bella.

Réservation obligatoire au 06 95 95 42 13 ou par mail vfoucherthomas@gmail.com

Informations pratiques :

Tarif : 16€

Durée 2 heures

Le matériel est fourni

