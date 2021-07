Darnétal Maison de la nature et des enfants Darnétal, Seine-Maritime Atelier pour bien respirer chez soi, fabriquons nos produits ménagers! Maison de la nature et des enfants Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

Maison de la nature et des enfants, le samedi 17 juillet à 14:30

Venez apprendre à créer vos produits naturels d’entretien pour la maison de façon économique et écologique : vaisselle à la main (solide vaisselle et savon de Marseille) ou au lave-vaisselle (pastilles ou poudre), gel WC, film alimentaire et lessive au savon noir. Vous repartirez avec vos réalisations et les recettes pour pouvoir recommencer chez vous. Un atelier animé par Zéro déchet Rouen. Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

