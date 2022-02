Atelier pour artistes en herbe : moulage en plâtre de feuilles de plantes Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier pour artistes en herbe : moulage en plâtre de feuilles de plantes Bergerac, 21 mai 2022, Bergerac. Atelier pour artistes en herbe : moulage en plâtre de feuilles de plantes Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

2022-05-21 – 2022-05-21 Place du Feu Musée du Tabac

Bergerac Dordogne Pour cet atelier d’artistes en herbe, c’est un atelier moulage en plâtre de feuilles de plantes qui est proposé aux enfants à partir de 5 ans (accompagnement par un adulte facultatif). Pour cet atelier d’artistes en herbe, c’est un atelier moulage en plâtre de feuilles de plantes qui est proposé aux enfants à partir de 5 ans (accompagnement par un adulte facultatif). Pour cet atelier d’artistes en herbe, c’est un atelier moulage en plâtre de feuilles de plantes qui est proposé aux enfants à partir de 5 ans (accompagnement par un adulte facultatif). PIXABAY

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place du Feu Musée du Tabac Ville Bergerac lieuville Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Atelier pour artistes en herbe : moulage en plâtre de feuilles de plantes Bergerac 2022-05-21 was last modified: by Atelier pour artistes en herbe : moulage en plâtre de feuilles de plantes Bergerac Bergerac 21 mai 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne