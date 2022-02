Atelier pour artistes en herbe : modelage en argile autour de Cyrano Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier pour artistes en herbe : modelage en argile autour de Cyrano Bergerac, 16 mars 2022, Bergerac. Atelier pour artistes en herbe : modelage en argile autour de Cyrano Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

2022-03-16 – 2022-03-16 Place du Feu Musée du Tabac

Bergerac Dordogne Atelier de modelage inspiré de l’univers de Cyrano de Bergerac, avec la sculptrice Sophy Adam.

Cette activité est pour les enfants à partir de 8 ans. Sur réservation. Atelier de modelage inspiré de l’univers de Cyrano de Bergerac, avec la sculptrice Sophy Adam.

Cette activité est pour les enfants à partir de 8 ans. Sur réservation. +33 5 53 63 04 13 Atelier de modelage inspiré de l’univers de Cyrano de Bergerac, avec la sculptrice Sophy Adam.

Cette activité est pour les enfants à partir de 8 ans. Sur réservation. ©Musée du Tabac

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place du Feu Musée du Tabac Ville Bergerac lieuville Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Atelier pour artistes en herbe : modelage en argile autour de Cyrano Bergerac 2022-03-16 was last modified: by Atelier pour artistes en herbe : modelage en argile autour de Cyrano Bergerac Bergerac 16 mars 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne