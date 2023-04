Atelier pour adultes mené par Louise-Marie Cumont : La danse des graines Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier pour adultes mené par Louise-Marie Cumont : La danse des graines Bibliothèque Arthur Rimbaud, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud vous propose un atelier créatif, poétique et végétal, mené par l’artiste Louise-Marie Cumont ! « Trempée dans l’encre de chine, l’aigrette fait sur le papier un grosse tache, posée ainsi de manière répétitive, l’encre s’épuisant, la masse sombre se métamorphose en danse légère puis disparait en feu d’artifice, plus rien ! J’utilise les graines comme des outils, comme des pinceaux, au contact du papier elles libèrent l’encre suivant leur morphologie et écrivent une danse, une errance, @, des figures hasardeuses qui appartiennent à un langage universel. Nous utiliserons entre autres des graines de salsifis sauvage, les feuillets d’empreintes successifs seront rassemblés pour former un petit livre. Les graines qu’on appelle des akènes pourront être semées ! » Louise-Marie Cumont Atelier pour adultes. Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque à compter du 22 avril 2023. Louise-Marie Cumont exposera ses œuvres dans sa galerie, L’Avis de Passage, située à deux pas de la bibliothèque : 21 rue Charles V, 75004 Paris. « Empreintes. Salsifis, monnaie du pape et autres graines. » exposition du samedi 13 mai (de 18h à 20h) au jeudi 18 mai (de 15h à 19h) et sur rendez-vous (0786739715) http://lavisdepassage.com/ Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : 0144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

Louise-Marie Cumont Oeuvre de Louise-Marie Cumont

