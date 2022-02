Atelier pour adulte autour du daguerréotype et de la photographie Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Atelier pour adulte autour du daguerréotype et de la photographie Gap, 12 février 2022, Gap. Atelier pour adulte autour du daguerréotype et de la photographie Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av Maréchal Foch Gap

2022-02-12 – 2022-02-12 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av Maréchal Foch

Gap Hautes-Alpes Gap Les participants sont invités à apporter une image de leur choix. Leur mise en commun sera la base d’une exploration de ces représentations du réel et des interprétations fictives avec discussions et manipulations d’arts plastiques. accueil.musee@hautes-alpes.fr +33 4 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av Maréchal Foch Gap

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av Maréchal Foch Ville Gap lieuville Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 Av Maréchal Foch Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Atelier pour adulte autour du daguerréotype et de la photographie Gap 2022-02-12 was last modified: by Atelier pour adulte autour du daguerréotype et de la photographie Gap Gap 12 février 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes