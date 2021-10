Paris Cinéma Chaplin Saint-Lambert île de France, Paris Atelier poupées russes Cinéma Chaplin Saint-Lambert Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier poupées russes Cinéma Chaplin Saint-Lambert, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 14h15 à 15h45

Venez confectionner vos marionnettes la balade de babouchka + atelier poupées russes

Le film Collectif

Russie I 2012 I 0h52 I animation I couleur A partir de 2 ans Quatre contes et merveilles de Russie. Les films du programme : Histoires d’ours : Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers la taïga. Il rencontre en chemin un écureuil, une carpe et un petit oiseau à qui il va jouer des tours. Mais rira bien qui rira le dernier. + La maison des biquettes + Zhiharka + Le Rossignol L’atelier Après la séance, viens confectionner ta marionnette à doigts et anime-là comme dans les contes russes résa : resa@cip-paris.fr Durée : 20 mn Événements -> Festival / Cycle Cinéma Chaplin Saint-Lambert 6 rue Péclet Paris 75015

La Balade de Babouchka

